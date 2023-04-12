Пожилой мужчина пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Вячеслава Елисеева 1938 года рождения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, 9 апреля пенсионер покинул место жительства на улице Шотмана. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

На вид пропавшему 80-85 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в красную куртку, темные спортивки, темно-синюю обувь, черную вязаную шапку.

Всех, кто видел этого человека после 9 апреля, просят звонить по номеру телефона: 8 996 112 74 07. // Фото: unsplash.com, МВД