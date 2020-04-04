04 апреля 2020, 17:57
Общество

Выжженная пустошь: МЧС показало последствия весеннего пала травы

Сотрудники МЧС ищут лиц, виновных в поджогах

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Сортавальскому и Лахденпохскому районам провели плановые осмотры территорий, на которых производился неконтролируемый пал травы.

Как сообщает МЧС Карелии, специалисты уже опросили очевидцев. Сейчас устанавливаются виновные лица, а также собственники сельскохозяйственных угодий.

В ведомстве отметили, что 27 марта на территории Лахденпохского района был введен особый противопожарный режим.  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями лесничеств регулярно проводит плановые осмотры земель сельскохозяйственного назначения.

Фото: МЧС Карелии

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Метки: 
Карелия
Лахденпохский район
Сортавальский район
МЧС
пал травы