Выжженная пустошь: МЧС показало последствия весеннего пала травы

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Сортавальскому и Лахденпохскому районам провели плановые осмотры территорий, на которых производился неконтролируемый пал травы.

Как сообщает МЧС Карелии, специалисты уже опросили очевидцев. Сейчас устанавливаются виновные лица, а также собственники сельскохозяйственных угодий.

В ведомстве отметили, что 27 марта на территории Лахденпохского района был введен особый противопожарный режим. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями лесничеств регулярно проводит плановые осмотры земель сельскохозяйственного назначения.

Фото: МЧС Карелии