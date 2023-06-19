Выпускников приглашают получить востребованную специальность

С 19 июня 2023 года в Юридическом полицейском колледже стартует набор на новый учебный год

Карельский филиал Юридического полицейского колледжа начинает набор абитуриентов-выпускников 9-11 классов, а также работающих специалистов, желающих повысить свой уровень знаний и звание, на образовательные программы по направлению "Правоохранительная деятельность".

Учебное заведение ведет образовательную деятельность с 1 октября 1999 года. За эти годы колледж выпустил 2305 специалистов со средним профессиональным образованием, из них 209 выпускников получили дипломы с отличием. Выпускники колледжа успешно по очной и заочной формам продолжают обучение в вузах Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов. Выпускники колледжа работают в МВД: ГИБДД, ППС; в УФСИН РФ по РК, в Управлении федеральной службы судебных приставов; в Карельской таможне; в судах; в налоговой инспекции; в банках Сбербанк РФ; заведуют кабинетами юридических консультаций.

Приемная комиссия в этом году начинает свою работу 19 июня 2023 года и будет действовать по 15 августа 2023 года. Срок обучения после 9 класса - 3,6 года (набирается три класса по 30 человек), после 11 класса - 2,6 года (два класса по 30 человек). На данное направление обучения принимаются как юноши, так и девушки. Обучающиеся проходят практику в МВД, изучают правовые дисциплины, включая уголовное, гражданское и трудовое законодательство, криминалистику, юридическую психологию, уголовный и гражданский процесс, прокурорский надзор. Также обязательными дисциплинами являются огневая подготовка и физподготовка.

Также в конце текущего года ЮПК планирует переехать в новое собственное здание по адресу ул. Профсоюзов. 8. Это позволит обучаться в первую смену (на данный момент обучение проходит во вторую смену) и расширит учебную базу: будет свой тир, новые, оснащенные современным оборудованием специализированные кабинеты, кабинет для огневой подготовки и прочие ресурсы, необходимые для подготовки грамотных специалистов.

Процесс обучения обещает быть сложным, но интересным. В этой специализации требуется серьезный, вдумчивый подход, а также уверенное целеполагание и понимание своих перспектив. Не каждый может работать по этой специальности, но тот, кто хочет этого и стремится к профессионализму - заканчивает ЮПК и становится востребованным специалистом. По окончании обучения все выпускники получают диплом государственного образца.

Прием документов начинается с 19 июня 2023 года: на очную и заочную форму - до 15 августа, (при наличии свободных мест – до 25 ноября и 01 декабря соответственно). Обучение платное, общежитие не предоставляется. Приемная комиссия работает по будням с 9:30 до 15:30, обед – с 12:30 до 13:00, суббота и воскресенье - выходной.

Перечень необходимых документов – здесь.

Для отправки заявления в электронном виде необходимо на сайте Карельского филиала ЧУ ПО ЮПК (http://ucmpa.ru) в разделе «Абитуриентам – документы для поступления в электронной форме» скачать и заполнить бланки: заявление, анкета, согласие на обработку персональных данных. Отправить их на электронную почту kareliaupk2020@yandex.ru, приложив отсканированную копию документа об образовании (с приложением) и 1-й, 2-й и 5-й страничек паспорта гражданина РФ. Заявление считается принятым, когда на электронный адрес абитуриента придет письмо-уведомление о регистрации его документов в приемной комиссии колледжа.

Подробности о приемной кампании КФ ЧУ ПО ЮПК по телефонам: (8142) 70-48-70, 77-17-94 и на сайте.

На правах рекламы. ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж», ИНН 7104019930