Выгребную яму в Рабочеостровске заставила очистить прокуратура

Права жителей многоквартирного дома в Рабочеостровске Кемского района пришлось защищать прокуратуре. Управляющая компания не очищала выгребную яму, сообщили в надзорном ведомстве.

Организация по договору обслуживает дом и обязана в том числе своевременно чистить выгребную яму.

- Указанная обязанность осуществляется с нарушением порядка и сроков, предъявляемых санитарно-эпидемиологическими требованиями,

- отметили в прокуратуре Карелии.

Руководству УК внесли представление. В результате жильцам произвели перерасчет из-за фактически не оказанной услуги. Яму в итоге все же вычистили. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. // фото: anela/www.istockphoto.com