Жители Вокнаволока рассказали, как выживают без электричества

Текст и фото: Антонина Кябелева

Около 60 километров отделяет благополучную Костомукшу от деревни Вокнаволок, где проживают около 400 человек. Административно Вокнаволок входит в Костомукшский городской округ. В деревне есть детский садик, школа, почта, магазин. А вот электроэнергия часто пропадает, парализуя жизнь деревни.

Мэр Костомукши Сергей Новгородов, выступая 20 февраля на правительственном совещании, назвал отсутствие надежного электроснабжения деревни одной из самых острых проблем Костомукшского городского округа.

Согласно официальной статистике, в 2021 году жители Вокнаволока сидели без электроснабжения 87 часов, в 2022 году — 80 часов, а только в январе-феврале 2023 года снабжение электричеством прерывалось в общей сложности на 38 часов.

Новгородов рассказал, что энергетики больше времени тратят на то, чтобы добраться до обесточенной деревни, чем на то, чтобы устранить аварию. Дело в том, что пункт по обслуживанию данной линии находится в нескольких сотнях километров от Вокнаволока. Раньше ремонтная бригада приезжала из поселка Черный Порог, который расположен за 280 километров от деревни. Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов сообщил, что обслуживание линии переведено в Калевальский район. Это, по его мнению, должно сократить путь аварийной бригады до Вокнаволока. Он отметил, что главная причина аварий — падение деревьев на линии электропередачи. По его информации, карельский филиал компании «Россети Северо-Запад» планирует мероприятия по повышению устойчивости электроснабжения Вокнаволока.

В последних числах февраля в деревне вновь случилась авария. По информации костомукшской администрации, из-за сильных порывов ветра из строя вышло оборудование. В соцсетях появилось немало возмущенных комментариев от жителей деревни.

«Полный бардак, надо петицию писать и всей деревней идти за перерасчетом, читайте договор с энергоснабжающей организацией! Когда все обратятся за перерасчетом, может что-то сдвинется!»,

- предложил один из участников дискуссии.

Люди возмущались, что в двадцать первом веке вынуждены сидеть в потемках.

Нам удалось связаться по телефону с жителями Вокнаволока, которые рассказали, как они живут без света.

Ларису (имя изменено) тревожит больше всего то, что аварии очень долго не устраняются. По ее словам, крайне сложно бывает добиться информации о том, когда будет восстановлено электроснабжение:

«Все происходит без предупреждения. Люди живут в полной неизвестности, когда свет снова появится».

В доме у Ларисы вода подается с помощью насоса. Естественно, авария на ЛЭП означает отсутствие в доме воды.

«Электричество отключают довольно часто. Я постоянно звоню на «горячую линию», у меня в телефоне столько звонков, не пересчитать. Мне в ответ говорят, мол, если в течение часа электричества не будет, перезвоните снова. И так постоянно. В конце февраля электричество пропало вечером, и только часам к одиннадцати утра на следующий день аварию устранили»,

- сказала она.

По ее словам, в деревне немало домов, где от электричества зависит и водоснабжение, и отопление. «Приходится сидеть и ждать, когда дадут свет. У некоторых есть электрогенераторы. У меня тоже есть, но чтобы купить бензин, нужно ехать в Костомукшу. А это около 60 километров. Ближе заправок нет», - заметила моя собеседница. Когда отключают электричество, добавила она, дети не ходят ни в школу, ни в детский сад.

Татьяна (имя изменено) работает на почте. По ее словам, когда пропадает электричество, не работают ни школа, ни детский сад, ни почта. Если электричество пропадает в разгар рабочего дня, то школьников отпускают домой, а маленьких детей воспитатели разводят по домам. Что происходит, если родителей нет в этот момент дома, она не знает, так как с подобными ситуациями не сталкивалась.

В последнее время, по ее словам, аварии стали чаще и продолжительнее по времени.

«Когда пропадает свет, я звоню на «горячую линию». Там пытаются связаться с диспетчером. Последний раз я звонила в конце февраля, мне сказали позвонить через три часа, если свет не дадут. Они не могли до диспетчера дозвониться. Но была уже ночь, и я перезванивать не стала»,

- сказала Татьяна.

В деревню, заметила она, привезли дизельный генератор. Но это тоже не спасает. Когда происходит авария, его не могут вовремя подключить, так как либо топлива нет, либо специалиста, который бы восстановил электроснабжение деревни по временной схеме.

Жители деревни просили, чтобы необходимые работы, связанные с повышением надежности электроснабжения, провели летом, когда отсутствие света легче пережить. Но их просьбы, скорее всего, не услышали. Во всяком случае, нынешняя зима оказалась для жителей Вокнаволока очень «темной».