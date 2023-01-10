Выброшенная с балкона елка чуть не угодила в двигающийся автомобиль
По окончании новогодних праздников некоторые люди стали избавляться от елок. Кто-то сделал это весьма опасным способом. Видео опубликовали в группе «Петрозаводск Live» ВКонтакте.
- Как понять, что Новый год закончился? По летящей с балкона елке,
- сказано в подписи к видеоролику.
В кадре видно, что сверху летит новогоднее дерево и приземляется прямо перед двигающейся машиной. Это происходит на Кукковке.
Пользователи предположили, что «допито у кого-то уже до елки». Некоторые опасались, что вслед за елкой кто-то может «от радости сигануть сам».
- Ну хоть Дед Мороз не выпал,
- пошутил один из комментаторов.
При этом многие другие писали, что с балконов в их многоэтажках тоже часто выбрасывают что попало: банки с краской, пустые бутылки и другой мусор. // фото, видео: Петрозаводск Live