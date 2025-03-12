Выбор редакции: страшный дрон, драка в ресторане, увольнение чиновника
В Петрозаводске наградили лауреатов и победителей фотоконкурса «Гиперборея. Взгляд со стороны – 2025».
В историческом «красном» домике на проспекте Ленина открылась арт-галерея.
Председатель госкомитета Карелии по ценам и тарифам Станислав Хазанович покидает пост по собственному желанию. А Юлия Мизинкова назначена и.о министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.
Дрон заметили в олонецком поселке Видлица. Внезапная встреча сильно напугала местных жителей.
В ресторане Петрозаводска произошла массовая драка. Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.
Мастер из Петрозаводска Татьяна Семкина создает ангелов. На безликих деревянных заготовках появляются добрые лица ангелов-хранителей, которые дарят миру радость и надежду.
Государственная инспекция труда в Карелии добилась восстановления права работников одного из предприятий на выплату зарплаты в полном объеме.
День завершился, встретимся завтра. Доброй ночи.