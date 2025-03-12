Кому и за что вручили в Петрозаводске золотую «Калевалу»

12 марта в зале администрации Петрозаводска наградили лауреатов и победителей фотоконкурса «Гиперборея. Взгляд со стороны – 2025».

Жюри оценивало профессионалов и любителей в пяти номинациях – серия, красота в деталях, волшебный праздник, творческий процесс и «я на «Гиперборее». Всего на конкурс поступило 339 снимков от более чем 60 фотографов.

фото «Петрозаводск говорит»

Авторы лучших фотокарточек получили дипломы и фотоальбомы, а вот победителям вручали кубки и золотую «Калевалу».

фото «Петрозаводск говорит»

Победителем в номинации «Серия» стал Игорь Герасименко, «серебро» у Сергея Сыродоева. В номинации «Красота в деталях» среди профессионалов победила Татьяна Кумейкина, в одноименной номинации, но среди любителей первое и второе места у Елены Огневой и Елены Копыловов.

фото «Петрозаводск говорит»

В номинации «Волшебный праздник» среди профессионалов победил Джейнер Кастро, среди любителей первое место у Ирины Стокановой, а два вторых разделили - Мария Куница и Александра Кулаковская. В номинации «Творческий процесс» среди профессионалв первое и второе места у Сергея Сыродоева и Александра Подъельского, среди любителей победа у Надежды Еремеевой, «серебро» у Татьяны Кумейкиной. В номинации «Я на Гиперборее» первое место у Ольги Петровой, второе у Юлии Мелдовой.

Председатель жюри - художник Владимир Лобанов поблагодарил всех за участие и отметил, что фотоискусство позволяет сохранять в памяти прекрасные моменты зимнего традиционного и уже точно любимого фестиваля.