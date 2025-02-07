Выбор редакции: сосиски с плесенью и «островитяне» без помощи

Седьмой ребенок появился на свет в семье в Питкярантском округе. Малышку назвали Анной.

Иногородний поставщик лечебного питания обслуживает больницы Петрозаводска, однако его сомнительная репутация вызывает серьезные опасения.

Искусственный «Григорий» из Интернета выманил у потерпевшей, искавшей любовь, десятки тысяч рублей.

Сосиски с плесенью, просроченную колбасу, вскрытые упаковки нашли в нескольких магазинах магазина низких цен «Светофор» в Карелии.

Сулажгорский родник оброс льдом. Следом песка или каменной крошки не видно. Желающие набрать воды из источника с трудом спускаются и поднимаются.

Бюджетные миллионы и собранные жителями Юшкозеро ушли никуда. Из 100 метров отремонтировали только 30, в итоге аварийный мост закрыли для людей и машин. Люди на острове остались без доступа к дровам, стройматериалам, товарам первой необходимости и лекарствам. К людям не может проехать ни «скорая», ни пожарные, ни грузовые машины.

Финал конкурса ледовых и снежных скульптур уже в субботу. Мастера трудятся на набережной. Наши коллеги узнали, откуда мастера черпали идеи для конкурса.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя, доброй ночи.