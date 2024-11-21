Выбор редакции: снег привел в ужас, Любарский в СИЗО и деньги на сети

Петрозаводчане пришли в ужас от качества уборки дорог после прошедшего снегопада. На некоторых улицах из трех полос осталось две, всюду вода и лужи.

Суд арестовал бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского. В СИЗО экс-глава Петрозаводска и бывший замглавы Карелии встретит Новый год.

Виктор Россыпнов высказал мнение относительно появлявшейся в телеграм-каналах информации о задержании Владимира Любарского. Сделать это министра вынудила, как он выразился, «откровенная целенаправленная дезинформация» и «поток откровенной лжи».

Троллейбусы №1 и №3 временно изменят свои маршруты в Петрозаводске. Изменения в маршруты городского транспорта внесут земляные работы.

Ночью деревья рухнули на уличные тренажеры в парке «Лесной ключ» на Ключевой.

На коммунальные сети для Карелии выделили 59 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на ремонт в Суоярви.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром. // фото: «Петрозаводск говорит»