Выбор редакции: снег привел в ужас, Любарский в СИЗО и деньги на сети
Петрозаводчане пришли в ужас от качества уборки дорог после прошедшего снегопада. На некоторых улицах из трех полос осталось две, всюду вода и лужи.
Суд арестовал бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского. В СИЗО экс-глава Петрозаводска и бывший замглавы Карелии встретит Новый год.
Виктор Россыпнов высказал мнение относительно появлявшейся в телеграм-каналах информации о задержании Владимира Любарского. Сделать это министра вынудила, как он выразился, «откровенная целенаправленная дезинформация» и «поток откровенной лжи».
Троллейбусы №1 и №3 временно изменят свои маршруты в Петрозаводске. Изменения в маршруты городского транспорта внесут земляные работы.
Ночью деревья рухнули на уличные тренажеры в парке «Лесной ключ» на Ключевой.
На коммунальные сети для Карелии выделили 59 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на ремонт в Суоярви.
Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром. // фото: «Петрозаводск говорит»