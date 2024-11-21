Владельца земли в Прионежье заставили выкорчевать сорняки

Два участка земли сельхозназначения, принадлежащие одному владельцу, заросли сорной растительностью. Это выяснили проверяющие из Россельхознадзора и предъявили претензии.

Земля находится на территории Прионежского района, визит хозяину нанесли в августе этого года. Инспекторы увидели, что земельные участки общей площадью около 3000 кв. м не используются по назначению и зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Один из участков был частично захламлен порубочными остатками.

Собственника участка привлекли к административной ответственности и выдали ему предписание устранить нарушения. В ноябре он уведомил об исполнении предписания, предоставив необходимые материалы. Участки введены в сельскохозяйственный оборот. // фото: Североморское управление Россельхознадзора