Россиянам рассказали о схеме мошенничества с подарками

Аферисты доставляют жертве небольшой подарок, а потом просят назвать код, который пришел на телефон. Если жертва озвучивает его, то мошенники получают доступ к личным данным человека, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин призывает этого не делать и отказываться от таких доставок, об этом сообщает РИА Новости.

Смс-код, который мошенники хотят получить от жертвы при доставке, - код либо из банковского приложения, либо из госуслуг или подобной организации. Если жертва говорит этот код, то аферисты получают доступ к личному кабинету человека, через который они могут списать деньги или взять кредит.

Юрий Бастрыкин предупреждает, что покупатель не обязан ничего подтверждать, если он сам это не заказывал. Когда доставку оформляет другой человек, она привязана к его номеру телефона. // Фото: freepik