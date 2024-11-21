Елки повалились на тренажеры в парке в Петрозаводске

В парке «Лесной ключ» на Ключевой ночью деревья рухнули на уличные тренажеры. Об этом рассказали в сообществе «Живой Петрозаводск». Судя по фото, упало около семи елок.

Еще два дерева рухнули на тропу вдоль Лососинки. Об этом рассказали в комментариях на странице сити-менеджера Инны Колыхматовой. Одно из упавших деревьев оборвало провода.

«Ближе к Древлянке в лесном массиве, на тропу упали 2 дерева, одно из них оборвало провода освещения тропы». // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»