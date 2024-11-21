Троллейбусы изменят свои маршруты в Петрозаводске

Троллейбусы №1 и №3 временно изменят свои маршруты в Петрозаводске. Об этом информирует МУП «Городской транспорт».

По данным источника, на улице Луначарского будут проводиться земляные работы. Проехать там троллейбусы не смогут в период с 15:00 23 ноября до 5:00 25 ноября.

Маршрут №1 будет следовать с конечной станции «Чистая» до улицы Правды по установленному маршруту, а затем по проспекту Александра Невского, улице Калинина, Ключевскому шоссе, улице Репникова, улице Антонова, улице Корабелов до конечной станции «Корабелов»; в обратном направлении от конечной станции «Корабелов» по улице Корабелов, улице Антонова, улице Репникова, Ключевскому шоссе, улице Калинина, проспекту Александра Невского, улице Правды и далее по установленному маршруту.

Маршрут №3 будет следовать с конечной станции «Заводская» до проспекта Александра Невского по установленному маршруту, а затем по улице Правды, улице Куйбышева, проспекту Ленина, площади Гагарина, проспекту Ленина, улице Антикайнена и далее по установленному маршруту. // Фото «Петрозаводск говорит»