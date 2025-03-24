Выбор редакции: новые лица во власти, приговор убийце

На Беломорканале погиб рабочий.

Новые назначения в городской администрации и новый министр в региональном правительстве.

Александра Елина приговорили к 16 годам колонии строгого режима за похищение и убийство бывшей супруги.

Организатора опасной прогулки по озеру на снегоходах будут судить.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.