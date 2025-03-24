24 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: новые лица во власти, приговор убийце
Вместе вспоминаем события уходящего понедельника, 24 марта
фото «Петрозаводск говорит»
На Беломорканале погиб рабочий.
Новые назначения в городской администрации и новый министр в региональном правительстве.
Александра Елина приговорили к 16 годам колонии строгого режима за похищение и убийство бывшей супруги.
Организатора опасной прогулки по озеру на снегоходах будут судить.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.