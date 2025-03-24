Кадровые перестановки произошли в администрации

О новых назначениях в администрации карельской столицы сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова.

Городской комитет ЖКХ возглавит Андрей Алексеев. По словам градоначальницы, у него большой опыт работы в жилищно-коммунальном хозяйстве. До назначения он трудился в госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Наталья Устинова назначена председателем комитета финансов. В мэрии она трудится почти 30 лет. Начинала с рядового экономиста, была заместителем председателя комитета. По мнению Колыхматовой, умелое управление Устиновой долговыми обязательствами позволило избежать проблем с финансами. За 2024 год прирост налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводска составил 36%.