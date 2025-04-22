Выбор редакции: конфликт в школе и гибель людей на водоемах Карелии

22-летнего молодого человека отправили в колонию-поселение за гибель девушки в ДТП.

Депутат сохранил мандат. Суд отказал прокуратуре.

На двух улицах Древлянки начали укладывать асфальт.

На пожаре в Заозерье пострадала хозяйка дома. Она спасла нескольких щенков и взрослую собаку, но другие питомцы погибли, сама женщина обгорела.

Отдых семейной пары на море сорвался из-за мошенников.

Вслед за троллейбусами-призраками появились мусорки-фантомы. Чиновники призвали посетителей кладбищ выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места. В ответ им написали, что мусорных контейнеров нет.

Лоси пришли в город. Трех диких животных увидели вблизи шоссе в Петрозаводске.

Конфликт между учеником и учителем в школе Карелии дошел до следователей. Началась проверка.

Предупреждения спасателей не работают: каждый день в Карелии кто-то тонет.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.