Выбор редакции: конфликт в школе, беда с троллейбусами, ямы в асфальте

В карельском правительстве не нашлось денег на поддержку самого северного фермерского хозяйства.

Полиция и прокуратура проводят проверку по конфликту в школе.

Охранника, которого обвиняют в избиении полицейского, отпустили под домашний арест.

Асфальт «смыло» с дорог Петрозаводска.

Петрозаводчанам зададут леща – кинолеща.

Петрозаводчане не могут дождаться своего троллейбуса на остановке, так как водители болеют или в отпуске. Вместо решения проблемы с кадрами муниципальный перевозчик только извиняется.

Ушел из жизни почетный гражданин Беломорска, лауреат года Карелии 2005 года Владимир Борщенко.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.