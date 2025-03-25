25 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: конфликт в школе, беда с троллейбусами, ямы в асфальте
Вспоминаем события уходящего вторника, 25 марта
фото «Петрозаводск говорит»
В карельском правительстве не нашлось денег на поддержку самого северного фермерского хозяйства.
Полиция и прокуратура проводят проверку по конфликту в школе.
Охранника, которого обвиняют в избиении полицейского, отпустили под домашний арест.
Асфальт «смыло» с дорог Петрозаводска.
Петрозаводчанам зададут леща – кинолеща.
Петрозаводчане не могут дождаться своего троллейбуса на остановке, так как водители болеют или в отпуске. Вместо решения проблемы с кадрами муниципальный перевозчик только извиняется.
Ушел из жизни почетный гражданин Беломорска, лауреат года Карелии 2005 года Владимир Борщенко.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.