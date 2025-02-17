Выбор редакции: ДТП с детьми, Боднарчук - снайпер, собакам ищут дом
Больше 40 классов в Карелии отправили на карантин из-за гриппа и ОРВИ.
Страдания восьми человек, проживающих в помещениях маневренного фонда в Пудоже, превращаются в вечные.
Собаки-охранники остались без дома после стройки в Великой Губе, им ищут новых хозяев.
Экс-председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал снайпером на СВО.
Верховный суд Карелии не стал менять для арестованного бывшего заместителя министра имущественных и земельных отношений региона Павла Горошнева меру пресечения.
В Рабочеостровске мотобуксировщик столкнулся с автобусом, пострадали дети.
Жильцы столетнего барака в Петрозаводске дошли до Бастрыкина.
Карелия оказалась почти в конце рейтинга регионов по качеству жизни.
В суде вскрылись подробности приватизации земли на острове в Шуе.
Дом поврежден в результате взрывных работ в Карелии.
Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи. // фото: «Петрозаводск говорит»