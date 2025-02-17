Скончалась бывший главный врач Олонецкой больницы Надежда Кюршунова

Скончалась Надежда Кюршунова, бывший главный врач Олонецкой центральной районной больницы. О ее смерти сообщило министерство здравоохранения Карелии.

Надежда Владимировна пришла в Олонецкую ЦРБ в 1990 году сразу после окончания интернатуры. Она работала районным педиатром, заведующей отделением, а затем на протяжении 10 лет возглавляла больницу.

Коллеги и пациенты отзываются о ней как о прекрасном враче, талантливом руководителе, отзывчивом и добром человеке. В минздраве выражазили глубокие соболезнования родным и близким Надежды Владимировны. Похороны состоятся на кладбище в деревне Верховье. // фото: freepik.com, минздрав Карелии