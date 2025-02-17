Инновационное средство для снижения веса появилось в России

На российский рынок выходит новый отечественный препарат для похудения «Тирзетта» (тирзепатид). Об этом сообщила Кира Заславская, директор по новым продуктам и член совета директоров компании «Промомед», передает РИА Новости.

Препарат будет доступен в форме раствора для подкожного введения с использованием автоинжектора. Инъекции можно делать самостоятельно, нажимая на кнопку устройства. Применять средство необходимо раз в неделю.

Телеведущая Елена Малышева отметила, что препараты этой группы не только способствуют снижению веса, но и помогают предотвратить развитие инсульта. Кроме того, по ее словам, «Тирзетта» может назначаться акушерами-гинекологами, так как ожирение часто препятствует наступлению беременности, а препарат повышает шансы на зачатие.

Петр Белый, председатель совета директоров группы компаний «Промомед», подчеркнул, что в России ожирение диагностировано у 44 миллионов человек, а избыточный вес — у 60 миллионов. При этом лечение получают лишь немногим более миллиона пациентов. Кира Заславская добавила, что «Тирзетта» снижает риск развития сахарного диабета на 94 процента. // фото: unsplash.com