Крыс в Сегеже решили массово уничтожить

В среду, 19 февраля, в Сегеже начнется проведение работ по уничтожению грызунов на контейнерных площадках и прилегающих территориях. Об этом сообщили в администрации Сегежского округа, отметив, что в рамках дератизации будет охвачена территория в радиусе 100 кв. м от каждой площадки.

В частности, дератизация затронет следующие адреса контейнерных площадок:

- улица Антикайнена, дома №9 и №10; - проспект Бумажников, дома №5а и №13/14; - бульвар Советов, дома №3 и №4; - улица Ленина, дома №2, №17 и №19; - улица Спиридонова, дом №9; - улица Строителей, дом №23; - улица 8 Марта, дома №2, №3, №4а и №5а; - улица Комсомольская, дом №6.

Администрация Сегежи призывает владельцев собак соблюдать особое внимание в зонах проведения дератизации. В то же время, горожан просят не складировать мусор возле контейнерных площадок или на общественных территориях, таких как скверы и лесополосы, поскольку накопление отходов способствует увеличению популяции крыс.

Для эффективной борьбы с грызунами важно соблюдать правила утилизации твердых коммунальных отходов и не создавать дополнительных источников пищи для вредителей. // фото: pixabay.com