Вторая по мощности ПЦР-лаборатория появится в Карелии

Скоро в Беломорской ЦРБ появится ПЦР-лаборатория. Она станет второй по мощности в Карелии, сообщил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Ремонт в предназначенных для лаборатории помещениях уже сделали, оборудование закупили. Осталось обустроить входную группу.

Работа учреждения будет полностью автоматизирована. Медики смогут за 2,5 часа делать 95 анализов. Если заявок мало, можно работать на аппарате для ручного выделения.

ПЦР-лаборатория кроме Беломорского будет обслуживать еще Лоухский, Кемский и часть Калевальского районов. Таким образом, значительно разгрузят лаборатории Костомукши и Сегежи.

До начала пандемии коронавируса в Карелии не было ни одной полноценной ПЦР-лаборатории. Сейчас в республике их уже семь. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте