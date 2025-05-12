12 мая 2025, 19:24
Общество

Врачи порекомендовали пожилым отказаться от одной категории продуктов

Пожилым людям лучше воздержаться от жирных продуктов
Фото: freepik

Врачи отметили, что у пожилых людей хуже усваивается жирная кисломолочная продукция. По этой причине им лучше отказаться от нее, об этом сообщают "Известия".

Пищеварительная система пожилых людей может не справиться с сильно жирными продуктами. Это приводит к проблемам с желчным пузырем и кишечником. 

Врачи посоветовали выбирать продукты со стандартной жирностью. © «Петрозаводск говорит»

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Россия
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