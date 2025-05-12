Врачи порекомендовали пожилым отказаться от одной категории продуктов

Врачи отметили, что у пожилых людей хуже усваивается жирная кисломолочная продукция. По этой причине им лучше отказаться от нее, об этом сообщают "Известия".

Пищеварительная система пожилых людей может не справиться с сильно жирными продуктами. Это приводит к проблемам с желчным пузырем и кишечником.

Врачи посоветовали выбирать продукты со стандартной жирностью. © «Петрозаводск говорит»