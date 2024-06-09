Врач подсказала необычный способ избавиться от бессонницы
Врач Ануш Первез назвала легкий перекус перед сном хорошим способом побороть бессонницу. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.
Медик при этом рекомендует основательно подходить к выбору ночного перекуса. Так, Первез советует обратить внимание на вареную индейку. Она отметила, что в небольших количествах мясо уменьшает беспокойство и улучшает качество ночного отдыха.
Также, по мнению Первез, чтобы лучше спать, можно съесть кусочек жирной рыбы, так как в ней содержится витамин D, при дефиците которого начинается бессонница. Еще одним допустимым вариантом она назвала горсть грецких орехов или фисташек с капелькой меда. Эксперт объяснила, что орехи снабдят организм витаминами и минералами, а глюкоза, которая содержится в меде, снизит уровень орексина в мозге.
Помимо этого врач рекомендует при бессоннице не пить кофе после обеда, а вместо него употреблять ромашковый чай. Этот напиток обладает расслабляющим эффектом, отметила медик. // Фото: unsplash.com / Davidcohen