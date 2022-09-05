05 сентября 2022, 21:15
Врач перечислила согревающие в холода продукты
Фасоль, чеснок и мясо помогут согреться прохладным днем
Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогут согреться в осенние холода. Слова специалиста приводит издание News.ru.
Как отметила эксперт, перец, имбирь и чеснок являются разогревающими специями. Она также посоветовала есть блюда, которые тяжело перевариваются.
«Прежде всего мясные продукты - то, что мы исключали летом. Это могут быть белковые продукты, фасоль, чечевица, вязкие блюда, супы, горох, нут, рыба», - сказала Соломатина. Она добавила, что лучше всего «разогревает» в холода мясо со специями. Фото: unsplash.com