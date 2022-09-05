Трассу «Кола» перекроют во вторник из-за разводки моста

Утром 6 сентября движение по федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области на некоторое время остановится. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

В период с 10:00 до 10:45 движение встанет на 40-м километре федеральной магистрали возле деревни Марьино. Из-за прохода по Неве теплохода «Северянка» будет разведен Ладожский мост.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото «Петрозаводск говорит»