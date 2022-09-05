Умер двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин

Советский боксер, двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Федерация бокса России.

Легендарного спортсмена не стало в воскресенье, 4 сентября. Причины смерти боксера неизвестны.

Борис Лагутин выигрывал золотые медали на Олимпиадах 1964 и 1968 годов. На Играх 1960 года он взял бронзу. Также Лагутин дважды становился чемпионом Европы. Фото: unsplash.com