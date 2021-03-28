Врач назвала россиянам главные риски развития рака толстой кишки

В пятерку самых распространенных видов онкологии входит рак толстой кишки. Риск его развития с возрастом лишь возрастает. В более чем 90% случаев рак толстой кишки встречается у пациентов старше 50 лет. Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в беседе с «Российской газетой» рассказала, как можно вовремя распознать опасное заболевание.

Специалист подчеркнула, что около 15 процентов случаев этого заболевания передаются по наследству. На развитие этого вида онкологии влияет также и режим питания. В частности, большое количество жиров и недостаточное потребление клетчатки, кальция и фолиевой кислоты увеличивают риск развития рака толстой кишки.

Смирнова рекомендовала россиянам по достижении 40-летнего возраста посетить проктолога для минимального обследования. (фото yamal-region.tv)