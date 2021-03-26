26 марта 2021, 20:52
Здоровый интерес

Роспотребнадзор рассказал о принципах работы вакцины «ЭпиВакКорона»

Препарат формирует многокомпонентный иммунитет, работающий по нескольким направлениям

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» формирует три линии иммунной защиты, сообщил сегодня на своем сайте Роспотребнадзор.

Первую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка. Антитела, связавшиеся с данным пептидом, препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором. Вирус не «приклеивается» к клетке.

Вторую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид слияния. Они связываются с белком S и препятствуют слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, блокируя проникновение вируса в клетку. Аналог защитного чехла.

Если вирусу все же удалось проникнуть в клетку, срабатывает третья линия защиты.

Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация многих клеток иммунной системы: макрофагов, нейтрофилов, натуральных киллеров (НK-клеток), происходит и активация белков системы комплемента.

Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки.

Изображение с сайта Роспотребнадзора и с сайта foodandhealth.ru

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