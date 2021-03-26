Роспотребнадзор рассказал о принципах работы вакцины «ЭпиВакКорона»

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» формирует три линии иммунной защиты, сообщил сегодня на своем сайте Роспотребнадзор.

Первую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка. Антитела, связавшиеся с данным пептидом, препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором. Вирус не «приклеивается» к клетке.

Вторую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид слияния. Они связываются с белком S и препятствуют слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, блокируя проникновение вируса в клетку. Аналог защитного чехла.

Если вирусу все же удалось проникнуть в клетку, срабатывает третья линия защиты.

Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация многих клеток иммунной системы: макрофагов, нейтрофилов, натуральных киллеров (НK-клеток), происходит и активация белков системы комплемента.

Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки.

Изображение с сайта Роспотребнадзора и с сайта foodandhealth.ru