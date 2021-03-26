Минздрав Карелии разрешит работать народным целителям

Михаил Охлопков подписал приказ «О порядке занятия народной медициной и выдачи разрешения на занятие народной медициной на территории Республики Карелия».

Документ определяет, что является народной медициной, кто имеет право ею заниматься и как оформить соответствующие разрешительные документы.

Народной медициной теперь считаются «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья».

Оккультно-магические услуги и религиозные обряды Минздрав не относит к народной медицине, о чем сказано прямым текстом.

Для получения официального статуса народного целителя гражданам необходимо предоставить пакет документов в Минздрав. Рассмотрение документов происходит в течение 30 дней. Полученное разрешение действует только на территории Карелии в течение трех лет. Аналогично и обратное – «знахари» из других регионов не могут по своим «местным» документам исцелять жителей Карелии.

Оговорен запрет на массовое целительство, в том числе, через СМИ.

Таким образом, с одной стороны, введение, так называемой, народной медицины в правовое русло не может не радовать, но с другой – это фактически легализует еще один относительно законный способ отъема денег у доверчивых граждан.

Отдельно доставляют формулировки. Одна только ссылка на «народный опыт» чего стоит. Какой именно народ имеется в виду в приказе Минздрава Карелии? Где можно ознакомиться с означенным «опытом»?

Фото с сайта yamallife.ru