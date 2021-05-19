Врач назвала лучшие продукты для женщин после 40 лет

Женщинам в возрасте за 40 лет стоит ограничивать свое пребывание на солнце. При этом потребность в витамине D у них остается высокой, врачи рекомендуют получать его с помощью продуктов питания, пишет «Доктор Питер».

Как отметила гастроэнтеролог Юлия Коковина, женщинам следует включить в рацион рыбу. Больше всего витамина D содержится в лососе, сельди, соме, консервированных сардинах, макрели, тунце. При этом эти продукты следует есть с осторожностью при заболеваниях печени и поджелудочной железы.

Что касается других белковых продуктов, то после 40-50 лет надо ограничивать (вплоть до исключения) употребление говядины и свинины. Яйца в вареном виде допускаются.

Среди других полезных продуктов гастроэнтеролог назвала стручковую фасоль, свеклу (если нет противопоказаний, например, из-за сахарного диабета), брокколи, листовые салаты. Также отмечается, что семечки подсолнечника - продукт номер один для женщин, поскольку содержат большие дозы витамина Е. Фото conejo.com