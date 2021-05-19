Россиян предупредили об опасности употребления минералки

Минеральная вода из-за содержащихся в ней растворенных солей может быть опасна для здоровья человека, если употреблять ее в больших количествах. Об этом рассказала микробиолог Валентина Скороход, ее слова приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что при ежедневном употреблении одной только минералки возможно нарушение водно-солевого обмена в организме. Вначале это проявляется в виде отеков, позже у человека образуются песок и камни в почках.

Скороход также уточнила, что детям и взрослым полезно выпивать в день около 200 миллилитров минеральной воды, обогащенной магнием, так как в обычной питьевой воде этого минерала содержится недостаточно. Фото milalink.ru