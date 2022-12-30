Врач дала совет, как избежать похмелья

Чтобы не столкнуться с похмельем, не стоит выпивать на голодный желудок. Также за несколько часов до застолья можно выпить 4-5 таблеток активированного угля, а перед застольем еще 1-2 таблетки, измельченные в порошок, передает РИА Новости. Такие рекомендации дала директор НЦН наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, психиатр Татьяна Клименко. До приема алкоголя следует поесть.

За 40 минут до вечеринки можно принять таблетку пищеварительного ферментного средства. На столе должна быть негазированная вода, ее прием снижает степень алкогольного опьянения. Врач предостерегла от смешивания напитков. Также она не советует запивать алкогольными коктейлями продукты с насыщенными жирами (мясо, сало, масло, икра).

Клименко советует произносить много длинных тостов, так как это увеличивает перерывы между приемами пищи и алкоголя. Но лучше вовсе отказаться от алкоголя и устроить безалкогольный праздник с домашними морсами, компотами или глинтвейном на основе сока. // фото unsplash.com