«Возвышенное и земное»: концерт к 270‑летию Моцарта в Петрозаводске

Третьего апреля Карельская филармония приглашает на вечер музыки Вольфганга Амадея Моцарта. Слушателей ждут арии из знаменитых опер, концертные произведения и струнные ансамбли (6+)

Фото: Карельская госфилармония

С тем, что оставленное Моцартом музыкальное наследие – гениально, вряд ли кто-то станет спорить. Если бы не столь короткая жизнь (композитор прожил всего тридцать пять лет), то написанной им музыки было бы намного больше, чем шестьсот произведений, которые входят в классический репертуар музыкантов любого возраста по всему миру. Музыка Моцарта – это лёгкость, воздушность, прозрачность и идеальная звуковая чистота.

Исполнители: заслуженные артисты Карелии Валентина Каменская (сопрано) и Александр Онькин (фортепиано), струнный квартет Resonance.

В программе музыка Моцарта:

арии из опер «Свадьба Фигаро», «Похищение из сераля», «Мнимая садовница», «Дон Жуан», «Так поступают все»;

концертные арии;

дуэт №1 для скрипки и альта;

струнный квартет «Диссонанс»;

Exsultate, jubilate, мотет для сопрано и оркестра (версия для сопрано и струнного квартета).

Начало в 19:00. 6+

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID