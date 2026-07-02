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2 июля 2026
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Культура

«Возвышенное и земное»: концерт к 270‑летию Моцарта в Петрозаводске

Третьего апреля Карельская филармония приглашает на вечер музыки Вольфганга Амадея Моцарта. Слушателей ждут арии из знаменитых опер, концертные произведения и струнные ансамбли (6+)
афиша моцарт
Фото: Карельская госфилармония

С тем, что оставленное Моцартом музыкальное наследие – гениально, вряд ли кто-то станет спорить. Если бы не столь короткая жизнь (композитор прожил всего тридцать пять лет), то написанной им музыки было бы намного больше, чем шестьсот произведений, которые входят в классический репертуар музыкантов любого возраста по всему миру. Музыка Моцарта – это лёгкость, воздушность, прозрачность и идеальная звуковая чистота.

Исполнители: заслуженные артисты Карелии Валентина Каменская (сопрано) и Александр Онькин (фортепиано), струнный квартет Resonance.

В программе музыка Моцарта:

  • арии из опер «Свадьба Фигаро», «Похищение из сераля», «Мнимая садовница», «Дон Жуан», «Так поступают все»;
  • концертные арии;
  • дуэт №1 для скрипки и альта; 
  • струнный квартет «Диссонанс»;
  • Exsultate, jubilate, мотет для сопрано и оркестра (версия для сопрано и струнного квартета).

Начало в 19:00. 6+

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония»,  ИНН 1001040248. ERID

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