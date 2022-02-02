Возрождение начинается со знания - в Карелии вышла уникальная книга

Пацифисты Карелии отметили ровно 20 лет назад маленькую победу. Петрозаводский суд отменил решение военной комиссии о призыве молодого человека в армию. Конституция России гарантировала альтернативную службу тем, кто держать в руках оружие не может по убеждению. Именно такой случай и был рассмотрен в городском суде.

Сергей Тулин получил повестку, где значилось – явиться с вещами в военкомат. Но Сергей являлся членом религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (прим. ред. запрещенная в РФ организация, признанная Верховным судом экстремистской) и был убежден, что не имеет права служить в рядах вооруженных сил: «Это не организация меня не пускает. Это мои убеждения, основанные на Библии. Именно Бог запрещает мне служить в армии, брать в руки оружие, убивать людей».

Право не служить по убеждениям закреплено в Конституции. Однако, чтобы доказать это, Сергею пришлось обратиться в суд. В его защиту выступил Молодежный правозащитный союз, который не первый год занимался вопросами альтернативной службы. «Сложность заключалась в том, что до этого он не подавал никаких заявлений о замене ему военной службы альтернативной. Тем не менее, мы взялись за это дело, мы обжаловали решение о призыве», - пояснил Сергей Табаков, ответственный секретарь союза.

На само судебное заседание съемочную группу не пустили. Процесс был не простым. Как сообщили журналистам адвокаты, представители военного комиссариата отказывался принять аргументы истца, настаивал на призыве Тулина. Однако, ему пришлось согласиться с решением суда, который отменил решение призывной комиссии, как незаконное, со ссылкой на Конституцию России. Суд также обязал призвать Сергея Тулина на альтернативную гражданскую службу. Но из-за того, что федерального закона о такой службе пока не было, суд отсрочил исполнение этого решения до выхода закона. «Я согласен служить обществу, его интересам. Если это не связано с военной службой», - сказал призывник. Кстати, Конституция также давала право не доказывать свои убеждения. И даже не высказывать их.

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Олонецкая епархия выпустила книгу об истории края. Несмотря на небольшой тираж, книга стала значительным событием для всех православных верующих и тех, кто интересуется историей Карелии. Об истории Олонецкого края было выпущено немало книг. Священник отец Константин утверждал, что такой еще не было: «Данное издание мы постарались написать научным, но интересным языком. Плюс к этому в данной книге множество фактов, которые еще не встречались в печати. Еще неизвестны петрозаводчанам».

Например, Олонецкий патерик – это жизнеописание жизни подвижников, которые принимали православие на земле Карелии. Их трудами создавалась система монастырей. Интересно было прочитать, что мы имели и что потеряли.

«Потеряли многое. То, что мы видим на острове Кижи, было по всей территории Карелии. Печально, что сейчас все это исчезло»,

- сокрушался отец Константин.

Дачники, которые ездили в Машезеро, даже не знали о том, что этот поселок был образован не в конце 19 века, а в 1563 году. И там было тогда множество храмов. В этой же книге был впервые опубликован полный список всех расстрелянных в годы красного террора священников: «И в Песках, буквально где сейчас люди отдыхают, в 1919 году было расстреляно семь человек. Место захоронения мы ищем».

Возрождение начинается со знания, считали авторы книги. Ее тираж – полторы тысячи экземпляров, и ее не было в свободной продаже. Купить ее можно было только в храмах Карелии.

Таким было 2 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.