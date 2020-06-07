07 июня 2020, 14:30
Возобновлено движение электричек из Петрозаводска
Самолеты готовы доставить пассажиров из столицы Карелии на юг
В Карелии возобновилось движение электропоездов, следующих из Петрозаводска в Медвежьегорск и Свирь. Об этом сообщает «Петрозаводск транспортный».
По субботам и воскресеньям назначены дополнительные электрички, информирует издание.
Также возобновлено совершение полетов из аэропорта Петрозаводска в Москву и Симферополь. С 15-16 июня самолеты начнут летать из столицы Карелии в Анапу и Сочи.