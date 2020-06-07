07 июня 2020, 14:30
Общество

Возобновлено движение электричек из Петрозаводска

Самолеты готовы доставить пассажиров из столицы Карелии на юг

В Карелии возобновилось движение электропоездов, следующих из Петрозаводска в Медвежьегорск и Свирь. Об этом сообщает «Петрозаводск транспортный».

По субботам и воскресеньям назначены дополнительные электрички, информирует издание.

Также возобновлено совершение полетов из аэропорта Петрозаводска в Москву и Симферополь. С 15-16 июня самолеты начнут летать из столицы Карелии в Анапу и Сочи.

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Метки: 
Петрозаводск
электричка
Медвежьегорск
Свирь
железная дорога
Самолеты
Анапа
Сочи
Симферополь
новости Карелии