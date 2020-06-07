Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Сегодня храмы украшены зелеными ветвями, цветами и травой – в знак обновления. Православные христиане отмечают один из главных церковных праздников, установленный в конце IV века.

Торжества проходят в условиях действующих в России ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Однако сегодня на утренней литургии не во всех храмах Петрозаводска удалось соблюсти предписанную социальную дистанцию – прихожан было много, и не все из них – в медицинских масках.

Пятидесятницу называют еще Днем рождения церкви, она отмечается на 50-й день после Пасхи. В книге «Деяний апостольских» рассказывается, что в этот день Святой Дух сошел на учеников Христа и исполнил их благодатными духовными дарованиями, в том числе возможностью сразу понимать иностранные языки и свободно на них говорить.