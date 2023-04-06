Возможный вор объявлен в розыск в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к краже имущества на Кукковке. Преступление было совершено в ночь на 21 марта.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по телефону: 8 911 401 00 07. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: unsplash.com, МВД