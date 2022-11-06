Воздух в Карелии в понедельник прогреется до плюс 7

Завтра, 7 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +2,+4°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем в большинстве районов умеренные осадки, местами сильные. Местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3°С, местами до -5°С, днем -1,+4°С, на юге местами до +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+4, пасмурно, дождь.

В Сегеже +3+5, пасмурно, дождь.

В Сортавале +5+7, пасмурно, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com