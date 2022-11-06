Сегодня мокрый снег пройдет в Карелии

Сегодня в Карелии погода не располагает к прогулкам. Умеренный мокрый снег, а где-то дождь пройдут ночью местами, а днем в большинстве районов, сообщает Гидрометцентр РК.

Погода облачная, но с прояснениями, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и южный умеренный, местами порывы. Ночью температура воздуха будет 0, -5 градусов, днем -1, +4 градуса.

В Петрозаводске тоже будет облачно, с прояснениями ночью. Ночью без существенных осадков, а днем они будут, но небольшие. В основном пройдет мокрый снег, ветер юго-западный. Температура воздуха ночью составит -2, -4 градуса, днем будет 0,+2 градуса. // Фото: pxhere.com