Воздух в День Победы в Карелии сильно прогреется

Согласно данным Гидрометцентра Карелии, 9 мая в республике будет довольно хорошая погода. Облачность переменная, преимущественно без осадков.

При том, что ночью на севере региона на дорогах ожидается гололедица, днем будет тепло – до +12, +17 градусов. В среднем же по Карелии ночью 0, +5 градусов.

Ветер западный и однако юго-западный умеренный, ночью местами порывистый.

В Петрозаводске тоже будет переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный юго-западный.

Ночью воздух прогреется лишь до +3, +5 градусов, днем температура составит +13, +15 градусов. // фото: freepik.com