08 мая 2023, 17:17
Воздух в День Победы в Карелии сильно прогреется
Синоптики рассказали о теплой погоде на 9 мая
Согласно данным Гидрометцентра Карелии, 9 мая в республике будет довольно хорошая погода. Облачность переменная, преимущественно без осадков.
При том, что ночью на севере региона на дорогах ожидается гололедица, днем будет тепло – до +12, +17 градусов. В среднем же по Карелии ночью 0, +5 градусов.
Ветер западный и однако юго-западный умеренный, ночью местами порывистый.
В Петрозаводске тоже будет переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный юго-западный.
Ночью воздух прогреется лишь до +3, +5 градусов, днем температура составит +13, +15 градусов. // фото: freepik.com