08 мая 2023, 09:00
В нерабочий понедельник в Карелии обещают до 15 градусов тепла
Сегодня тепло, временами пасмурно, без осадков
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха +12, +14, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +10, +15 градусов.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +10;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви, Сегеже, Сортавале днем +13;
В Олонце, Пудоже днем +12. // фото «Петрозаводск говорит»