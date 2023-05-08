В нерабочий понедельник в Карелии обещают до 15 градусов тепла

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха +12, +14, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +10, +15 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +10;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви, Сегеже, Сортавале днем +13;

В Олонце, Пудоже днем +12. // фото «Петрозаводск говорит»