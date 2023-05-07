Тепло возвращается в Карелию, хотя по ночам еще подмораживает

В дневные часы в начале недели в регионе будет ощутимо тепло, следует из прогноза специалистов карельского гидрометцентра.

8 мая в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +12, +14. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также переменная облачность, преимущественно без осадков. Водителей предостерегают - ночью на дорогах северных районов местами гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы +3, -2, местами до -5, днем +10, +15 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +10;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви ночью +5, днем +13;

В Олонце, Пудоже ночью +2, днем +12;

В Сегеже ночью +3, днем +13;

В Сортавале ночью +4, днем +13. // фото «Петрозаводск говорит»