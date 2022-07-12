Воздух раскалится сегодня до 32 градусов

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +26, +28, рассказали в региональном гидрометцентре.

Облачно с прояснениями в Карелии, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер восточных направлений умеренный, при грозе местами порывистый сильный. Температура воздуха +27, +32, местами на севере и у водоемов +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале +23;

В Кондопоге и Сегеже +30;

В Медвежьегорске и Пудоже +32;

В Олонце +33;

В Сортавале и Суоярви +31. (фото «Петрозаводск говорит»)