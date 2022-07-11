Сильная жара установится в Карелии во вторник

Во вторник в Петрозаводске будет тепло, дождь не ожидается. 12 июля в городе установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18, а днем +26, +28, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, ночью по юго-западным, западным районам местами ливни. В отдельных районах грозы. Ветер восточных направлений умеренный, при грозе местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +27, +32, местами на севере и у водоемов +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +16, днем +23;

В Кондопоге ночью +18, днем +30;

В Медвежьегорске ночью +18, днем +32;

В Олонце ночью +16, днем +33;

В Пудоже ночью +16, днем +32;

В Сегеже ночью +18, днем +30;

В Сортавале ночью +16, днем +31;

В Суоярви ночью +17, днем +31. (фото «Петрозаводск говорит»)