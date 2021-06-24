Вор разбил окно и обокрал квартиру жителя Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратился 57-летний горожанин. Мужчина рассказал, что кто-то разбил окно в его квартире, вломился внутрь и похитил деньги, продукты, электрическую отвертку и налобный фонарик. Ущерб был оценен в 4600 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 41-летний житель Прионежского района. Он признался в краже и рассказал, что продукты съел, деньги потратил на спиртное, а отвертку продал. Изъять удалось только фонарик.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый задержан. Ранее мужчина уже был судим. Фото mayaksbor.ru