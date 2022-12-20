Волки растерзали собаку на глазах женщины-сторожа в Карелии

В Крошнозере в Пряжинском районе стая волков набросилась на сторожевую собаку предприятия.

Нападение произошло в ночь на 14 декабря на территории рыбозавода. Свидетелем трагедии стала женщина, работающая сторожем. Она рассказала, что волки пришли на территорию завода около пяти часов утра. Будка псины находилась в пяти-шести метрах от сторожки в освещенном месте.

«Я услышала поскуливание Дины (кличка собаки) и вышла на улицу посмотреть, в чем дело, - говорит очевидец. - В нескольких шагах от меня три волка буквально разрывали напополам свою жертву. Я стала кричать, стучать палкой по стенам, но хищники меня не боялись. Дине я ничем не смогла помочь. С жертвой в зубах волки ушли в сторону жилых домов. Я до сих пор не могу успокоиться».

Работница рассказала, что собака служила верой и правдой семь лет. Также женщина сообщила, что второй пес, который был рядом с погибшим четвероногим другом, остался жив.

Останки собаки местные жители нашли на утро в непосредственной близости от жилых домов.

Жители поселка Крошнозеро не раз замечали присутствие волчьей стаи. Очевидцы рассказывают о встрече с хищниками на собственном участке. Также присутствие диких животных рядом с человеком выдает множество следов.

Ранее о нападении волков рассказывали жители Поросозеро Суоярвского района, поселка Тэдино Лоухского района. В региональном Минприроды сообщили, что с 1 августа охотники добыли 62 волков. // фото unsplash.com