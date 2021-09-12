Военный возил знакомых на рыбалку на буксире Тихоокеанского флота

Начальника вспомогательной службы Тихоокеанского флота подозревают в превышении должностных полномочий. Он катал своих приятелей на военном буксире и возил на рыбалку, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело после того, как надзорное ведомство узнало о происходившем.

«С мая 2019 года по сентябрь 2020 года он незаконно использовал в личных целях морской буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам. Подозреваемый со своими знакомыми и друзьями совершал на судне морские прогулки, организовывал рыбалку», - сказано в сообщении.

Буксир военный заправлял дизельным топливом и израсходовал его на сумму как минимум миллион рублей. // Фото: fleetphoto