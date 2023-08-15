15 августа 2023, 11:26
Военные из Петрозаводска и Кеми погибли в зоне спецоперации
Еще двое жителей Карелии погибли в зоне боевых действий
В ходе проведения специальной военной операции погибли еще два жителя Карелии. Об этом стало известно из официальных источников.
Александр Фролов из Петрозаводска служил наводчиком-оператором танкового взвода. Александр Паршин был командиром отделения. Мужчина жил в Кеми.
Оба военнослужащих погибли при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. // Фото: freepik.com / Mdjaff, vk.com