Военные из Петрозаводска и Кеми погибли в зоне спецоперации

В ходе проведения специальной военной операции погибли еще два жителя Карелии. Об этом стало известно из официальных источников.

Александр Фролов из Петрозаводска служил наводчиком-оператором танкового взвода. Александр Паршин был командиром отделения. Мужчина жил в Кеми.

Оба военнослужащих погибли при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. // Фото: freepik.com / Mdjaff, vk.com